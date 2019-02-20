2019-02-20T09:27:38+03:00
Общество

В Ростовской области 14 осужденных решили получить высшее образование

Некоторые выбрали профессию психолога и юриста
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростовской области 14 осужденных приняли решение поступить в вузы, воспользовавшись тем, что служба исполнения наказания заключила соглашение о подобном сотрудничестве в рамках предоставления заочно-дистанцинной формы обучения.

- Наибольшее количество учащихся осужденных содержатся в ИК-15 г. Батайск (восемь человек), ИК-9 (трое), в ИК-18 Азов, ИК-12 города Каменск-Шахтинский и ИК-14 Новочеркасска (по одному), - рассказали в ГУФСИН по Ростовской области.

Наибольшей популярностью у осужденных пользуются такие учебные дисциплины как: «Предпринимательство», «Маркетинг», «Логистика», «Юриспруденция», «Управление гостиничным ресторанным бизнесом», «Психология».

В ведомстве говорят, что для учебы у осужденных-студентов есть электронные книги и специальное место, оснащенное компьютером. Каждые полгода они сдают зачеты в форме тестов и направляют их на проверку по почте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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