2019-02-20T09:40:15+03:00
Происшествия

Житель Неклиновского района, представляясь строителем, обманул 16 человек

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Ростовской области задержан мужчина, которого подозревают в мошенничестве. Согласно официальной версии, он активно предлагал свои услуги, представляясь строителем.

- Потерпевшие связывались с фигурантом, договаривались о встрече, чтобы обсудить объем работ и их стоимость, - пояснили в правоохранительных органах. - Злоумышленник брал предоплату в размере половины стоимости своих услуг, после чего исчезал.

На данный момент известно, что таким образом подозреваемый обманул 16 заказчиков (общая сумма ущерба - более 300 тысяч рублей). Известно, что 30-летний местный житель ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, на время расследования которого его отправили под домашний арест. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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