2019-02-20T09:52:13+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на дорогу выбросили опасные лампы и проехались по ним

Горожане негодуют от такой безалаберности
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"Фото из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"
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Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографии, сделанные на пересечении улицы Майской и 6-ой Линии. Там нерадивые горожане выбросили прямо на проезжую часть почти два десятка люминесцентных ламп, хотя рядом стояли мусорные жбаны. После этого, судя по снимкам, по хрупким предметам проехался автомобиль, раздавив их. Инцидент произошел днем, 19 февраля.

- Это опасно, в лампах содержится ртуть! - возмущает автор фото. - Судя по количеству ламп, они из крупного учреждения.

В комментариях одни ростовчане негодуют по поводу произошедшего, другие пишут, что эти лампы не настолько опасны, но выкидывать их таким образом, все равно, - свинство.

Отметим, что люминесцентные лампы действительно содержат ртуть - от 1 до 70 мг. Эта доза действительно может причинить вред здоровью, если лампа разбилась. Если постоянно подвергаться пагубному воздействию паров ртути, то они будут накапливаться в организме, нанося вред здоровью человека. Утилизацией данных устройств должны заниматься специальные службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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