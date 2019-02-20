От Областной больницы до Лесничества: в Ростове-на-Дону просят запустить новый автобус

СЕГОДНЯ 10:17 2019-02-20T10:17:05+03:00

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В Интернет-сервисе "Активный ростовчанин" появилась петиция за открытие в городе нового автобусного маршрута № 71Б.

- Просим создать маршрут муниципального транспорта от Областной больницы на улице 339-ой Стрелковой дивизии по Садовой, через площадь Карла Маркса, по улице Щербакова до Лесничества, - пишет горожанка Ирина Иванова. - По новой схеме предлагаю пустить половину автобусов, следующих по маршруту № 71.

Женщина отмечает, что нововведение поможет пациентам Областной больницы и их родственникам, так как автобус будет собирать людей, приезжающих в Нахичевань (из Старочеркасска, например), на Старый автовокзал и железнодорожную станцию Сельмаш. В добавок, на улице Щербакова расположен санаторий для больных и ослабленных детей.

Интересно, что за сутки петиция набрала больше голосов "против", чем "за". Такими темпами, у нее мало шансов быть рассмотренной чиновниками.

ИСТОЧНИК KP.RU