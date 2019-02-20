Соцсети: в Батайске в аварии с перевернувшимся "Мерседесом" пострадала беременная женщина

СЕГОДНЯ 11:47 2019-02-20T11:51:28+03:00

Фото с места ДТП из паблика @rostov_roads в Instagram.

Изменить размер текста: A A

19 февраля в Батайске на пересечении улиц Заводской и Луначарского произошло ДТП, которое сейчас активно обсуждают в социальных сетях из-за фотографий иномарки, лежащей на крыше.

- Девушка за рулем "Акцента" не уступила дорогу "Мерседесу", от удара он перевернулся, зацепив два припаркованных авто, - рассказали очевидцы. - Девушку забрали на скорой, она была беременна. Водитель "Мерседеса" так же получил травмы.

rostov_roads Девушку из Акцента забрали на скорой, водитель Мерседеса так же получил травмы. По информации от очевидцев, девушка за рулем Акцента была беременная.

По информации от полицейских, авария произошла в 13 часов: 40-летняя женщина-водитель Hyundai Accent, по предварительным данным, не уступила дорогу автомобилю Mercedes-Benz, который в последствии задел припаркованные иномарки Renault Symbol и Hyundai Solaris. В результате автоледи была доставлена в больницу, водитель перевернувшегося авто как пострадавший по сводке не проходит.

Комментируя фото с места ДТП, ростовчане негодуют, что беременным нужно быть вдвойне внимательнее за рулем, а лучше ездить на такси.

ИСТОЧНИК KP.RU