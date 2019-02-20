2019-02-20T15:16:52+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону в зеркальную дату поженились три десятка пар молодоженов

В лидерах — Кировский загс
Ольга ГОПАЛО
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В «зеркальную» дату 19.02.2019 в донской столице 31 пара узаконила свои отношения.В «зеркальную» дату 19.02.2019 в донской столице 31 пара узаконила свои отношения.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Ростове-на-Дону подсчитали, что сразу три десятка молодоженов решили узаконить свои отношения в красивую дату. Одной из таких считается 19.02.2019. Ее еще прозвали «зеркальной».

Известно, что больше всего пар брачующихся связали себя узами Гименея в Кировском районе донской столицы. Там свои подписи оставили по 19 представителей от будущих ячеек общества. На втором месте — Ворошиловский загс, где зарегистрировались четыре пары. А вот третье место разделили Первомайский и Железнодорожный — в каждом из них поженились по три.

Кроме того, специалисты областного Управления загс провели свой опрос среди молодоженов. Интересно, что львиная доля будущих супругов считает рождение ребенка в браке обязательным условием. При этом только у 39 процентов опрошенных брак представляет собой союз, в котором партнеры берут на себя заботу и ответственность друг за друга. К слов, в опросе приняли участие почти пять тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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