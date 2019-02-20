В марте на трех улицах в Ростове-на-Дону ограничат движение машин
Департамент автодорог Ростова сообщает об ограничении движения на трех улицах.
Первая из них - 17-я Линия на участке между улицами Советская и Закруткина. Там будет идти строительство жилого дома с пристроенной автостоянкой. В связи с этим в период с 13 марта до 31 декабря 2019 года во время погрузочно-разгрузочных работ будет ограничиваться движение транспорта.
Также, в связи с благоустройством территории, прилегающей к Научно-исследовательскому онкологическому институту, на восточной стороне 14-ой Линии с 13 марта по 30 апреля будет прекращено движение пешеходов по тротуару, а также частично – движение машин по правой полосе в северном направлении. Речь идет об участке в створе указанного учреждения.
А еще 10 марта с 8 до 18 часов в связи с празднованием Масленицы в парке Левобережный будет ограничено движение транспорта по улице Левобережная - на участке от съезда с Ворошиловского моста до восточного пешеходно-транспортного проезда "Ростов-Арены". Объехать этот отрезок можно будет по магистральной улице, расположенной к югу от стадиона.
ИСТОЧНИК KP.RU