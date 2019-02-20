Слушателями «Университет бизнеса» Банка УРАЛСИБ стали десятки тысячи человек

СЕГОДНЯ 16:35 2019-02-20T16:35:58+03:00

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В «Университете бизнеса» Банка УРАЛСИБ подвели итоги работы за минувший год. Это бесплатный образовательный проект, позволяющий начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития своего собственного проекта. Он стартовал в марте 2017-го.

Известно, что преподаватели - успешные бизнесмены и профессиональные коучи. На сегодняшний день в «копилке» Университета свыше 130 семинаров, львиная доля которых проходила в онлайн-формате. При этом число просмотров лекций на YouTube достигает 44 тысяч, а большая часть слушателей - из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Уфы и Нижнего Новгорода в возрасте от 25 до 44 лет.

В минувшем году прошли и девять очных встреч, где 850 предпринимателей смогли открыть для себя секреты по оптимизации налогов, познакомиться с лайфхаками по продвижению и управлению бизнесом, принять участие в мастер-классах по клиентскому сервису и настройке нового канала продаж. Кстати, ближайшие очные конференции запланированы в Челябинске, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге в конце февраля и в марте.

КСТАТИ

Посмотреть записи лекций и зарегистрироваться на новые семинары можно на сайте Банка УРАЛСИБ в разделе «Университет бизнеса».

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ИСТОЧНИК KP.RU