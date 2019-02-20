Жительница Ростова-на-Дону пыталась передать обвиняемому в следственный изолятор часы-телефон

СЕГОДНЯ 17:12 2019-02-20T17:12:03+03:00

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Региональная служба исполнения наказания сообщила о задержании «умных» часов. Их ростовчанка пыталась передать знакомому, который находится в следственном изоляторе (попался на наркотиках).

- При досмотре посылки, принятой от жительницы Ростова-на-Дону, сотрудники обнаружили запрещенные к хранению и использованию на территории режимного учреждения предметы: наручные часы-телефон, флеш-карту и зарядное устройство, - пояснили в ведомстве.

Так как телефон относится к разряду предметов, которыми запрещено пользоваться обвиняемым и осужденным, находящимся в режимном объекте, в отношении ростовчанки возбуждено административное дело. Ей грозит штраф (по решению мирового судьи).

ИСТОЧНИК KP.RU