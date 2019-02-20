На трассе Ростов - Волгодонск перевернулась иномарка, водитель погиб

СЕГОДНЯ 18:13 2019-02-20T18:13:02+03:00

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На трассе Ростов - Волгодонск произошла авария со смертельным исходом. По предварительным данным, водитель Kia на скорости не справился с управлением, машина вылетела с дороги на обочину, после чего перевернулась. Спасти автомобилиста не смогли, он скончался до приезда скорой.

- По факту аварии начата проверка, - пояснили в донской автоинспекции.

Напомним, авария произошла накануне, 19 февраля, на трассе "Дон" - микроавтобус Mercedes-Benz, перевозивший пассажиров из донской столицы в Миллерово, врезался в "КамАЗ" дорожной службы, после удара опрокинулся, задев еще две иномарки. В результате ДТП погибли шесть человек, 14 попали в больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU