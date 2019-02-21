2019-02-21T09:30:27+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону при пожаре в высотке на Волкова погиб мужчина

Дознаватели разбираются в причинах возгорания
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Архив "КП"
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Сообщение о пожаре поступило в службы экстренного реагирования почти в восемь вечера 20 февраля. На место выехали несколько расчетов, но большие силы не понадобились - с огнем в квартире на девятом этаже справились за 20 минут.

Как оказалось, загорелись домашние вещи, площадь возгорания составила всего шесть квадратных метров, но из-за сильного дыма отравился хозяин. Спасатели вынесли его из квартиры еще живым, но откачать не смогли.

- Мужчина 1964 года рождения скончался в машине скорой помощи, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В службе спасения добавили, что на месте работали 17 огнеборцев, которые задействовали пять спецмашин. Причины ЧП предстоит выяснить инспекторам госпожнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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