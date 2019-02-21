В Ростовской области в 2019 году хотят построить больше 30 газовых автозаправок

СЕГОДНЯ 09:44 2019-02-21T09:47:14+03:00

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В нынешнем году в Ростовской области должны открыть больше 30 газовых автозаправок. Об этом сообщил заместитель губернатора Михаил Тихонов на заседании рабочей группы по развитию газомоторного топлива на территории области.

Заправки должны появиться в Ростове, Аксае, Белой Калитве, Волгодонске и других городах донского региона. Они будут обслуживать в том числе общественный транспорт, который постепенно переводят на «голубое топливо».

- За последние два года донскими автопредприятиями за счет выделяемых субсидий приобретено и переоборудовано 450 автобусов, работающих на газомоторном топливе, - говорится в сообщении правительства. - В настоящее время на природном газе работает лишь 25 тысяч единиц техники - 1,5% от общего количества автотранспортных средств. Однако количество подобного автотранспорта должно стать значительно больше.

ИСТОЧНИК KP.RU