В Ростовской области в 2019 году хотят построить больше 30 газовых автозаправок
В нынешнем году в Ростовской области должны открыть больше 30 газовых автозаправок. Об этом сообщил заместитель губернатора Михаил Тихонов на заседании рабочей группы по развитию газомоторного топлива на территории области.
Заправки должны появиться в Ростове, Аксае, Белой Калитве, Волгодонске и других городах донского региона. Они будут обслуживать в том числе общественный транспорт, который постепенно переводят на «голубое топливо».
- За последние два года донскими автопредприятиями за счет выделяемых субсидий приобретено и переоборудовано 450 автобусов, работающих на газомоторном топливе, - говорится в сообщении правительства. - В настоящее время на природном газе работает лишь 25 тысяч единиц техники - 1,5% от общего количества автотранспортных средств. Однако количество подобного автотранспорта должно стать значительно больше.
ИСТОЧНИК KP.RU