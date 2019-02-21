В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении и.о. начальника Ространснадзора

СЕГОДНЯ 10:04 2019-02-21T10:05:02+03:00

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В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении и.о. начальника Южного УГМРН Ространснадзора (ведомство осуществляет надзор в сфере транспорта межрегионального уровня, международного законодательства в области мореплавания и судоходства, эксплуатации портовых и судоходных гидротехнических сооружений) за превышение должностных полномочий.

Согласно официальном сообщению, летом прошлого года ему поступила информация об административном правонарушении (это усмотрели в действиях общества с ограниченной ответственностью), но руководитель предпочел ничего не заметить, мало того, посоветовал это сделать и подчиненным.

- Не предпринял мер к организации и осуществлению проверки подчиненными сотрудниками и дал незаконные указания им, не предпринимать мер к осуществлению проверки по данному факту и не привлекать ООО к административной ответственности в виде штрафа в сумме 320 тысяч рублей, - говорится в сообщении Южного следственного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU