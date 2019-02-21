СЕГОДНЯ 11:29 2019-02-21T11:31:44+03:00

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22 февраля в Миллеровском районе объявлен днем траура в связи с гибелью жителей в страшной аварии на федеральной трассе «Дон». Об этом сообщает официальный сайт местной администрации. В городе будут приспущены флаги, а также рекомендовано перенести развлекательные мероприятия.

Напомним, авария произошла 19 февраля, на трассе "Дон" - микроавтобус Mercedes-Benz, перевозивший пассажиров из донской столицы в Миллерово, врезался в "КамАЗ" дорожной службы, после удара опрокинулся, задев еще две иномарки. В результате ДТП погибли шесть человек, 14 попали в больницы.

Как сообщили в министерстве здравоохранения, состояние девяти человек оценивается как тяжелое, а двух – как крайне тяжелое (они в реанимации). Принято решение перевезти двух детей в Ростов-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU