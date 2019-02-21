В Ростове-на-Дону восемь старинных зданий взяли под охрану

СЕГОДНЯ 11:41 2019-02-21T11:41:03+03:00

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Хорошую новость сообщили в региональном правительстве. В среду, 20 февраля, для восьми объектов культурного наследия были установлены зоны охраны. В списке старинных зданий - «Склад мельницы Парамонова» начала XX века (улица Береговая), знаменитый «Дом актера, 1930-е гг.» (проектировался и возводился как жилой дом работников драматического театра им. М. Горького, здесь и сейчас живут актеры).

- В список вошел и объект «Контора Н.А. Панина», принадлежащий владельцу первого на юге России гвоздильно-проволочного завода, - говорится в официальном сообщении правительства. - Кроме того установлены зоны охраны для следующих объектов: «Жилой дом Т.М. Ивановой», в котором находился штаб рабочей боевой дружины в период декабрьского вооруженного восстания 1905 года; «Дворец культуры железнодорожников» 1930 года; «Здание притча Иоанно-Предтеченской школы»; «Храм во имя Сретения Господня» 1911 года и «Доходный дом Ф.Я. Стадниченко».

Такое решение принято на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU