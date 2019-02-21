2019-02-21T12:10:18+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону назначен замглавы администрации по экономике

Им стал бывший сотрудник МВД
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Кресло заместителя главы администрации Ростова-на-Дону пустовало не долго. Через неделю после сообщения об увольнении Дмитрия Чернышева, покинувшего пост по собственной инициативе, стало известно имя человека, который займется экономическими вопросами.

- 21 февраля на должность заместителя главы администрации города Ростова-на-Дону по экономике назначен Алексей Логвиненко, - говорится в официальном сообщении мэрии города.

Известно, что 45-летний Алексей Логвиненко родился в Таганроге, где окончил радиотехнический университет, потом он поступил на службу в органы МВД: с 2006 года по 2016 год замещал руководящие должности в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции. Последние два года работал заместителем генерального директора «ТНС энерго Ростов-на-Дону», после чего перешел в ООО «Водные ресурсы».

Алексей Логвиненко. Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

Алексей Логвиненко.Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

ИСТОЧНИК KP.RU

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