Выдача кредитных продуктов через контакт-центр ВТБ выросла в 2,5 раза

СЕГОДНЯ 13:42 2019-02-21T13:42:16+03:00

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За минувший год ВТБ увеличил выдачи кредитных продуктов через контакт-центр в 2,5 раза, достигнув рекордных значений. Основными драйверами роста стали кредиты наличными и ипотека.

- За прошлый год нам удалось нарастить объем продаж банковских продуктов через контакт-центр более чем вдвое, - сообщила руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ Ольга Цегельная. - Это свидетельствует не только о спросе на данный вид сервиса со стороны наших клиентов, но и об успешной реализации наших новых проектов, а также высоком качестве обслуживания. При этом в конце года в период максимального роста обращений, нам удалось сократить время ожидания ответа специалиста контакт-центра до 25 секунд, что меньше средних рыночных значений. Всего же за 2018 год контакт-центр ВТБ принял более 30 млн звонков.

К слову, за год объем оформленных кредитов наличными через контакт-центр ВТБ превысил 500 млрд рублей. При этом банк удвоил объем выданных продуктов – с 63 до 127,7 млрд рублей. И практически каждая пятая ипотечная заявка на кредит оформлена при участии сотрудников департамента клиентского обслуживания. Кроме того, значительно выросли продажи кредитных карт – до 150 тысяч штук. А объем выданных автокредитов стал вдвое больше и вырос до 2,6 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU