Салют на 23 февраля 2019 в Ростове-на-Дону: выпустят больше тысячи фейерверков
Салют на 23 февраля 2019 в Ростове-на-Дону: выпустят больше тысячи фейерверков. Именно столько израсходуют в донской столице артиллеристы дивизиона Южного военного округа.
Как сообщили в Министерстве обороне России по ЮВО, красочное шоу начнется в ближайшую субботу в 21:00. Всего же будет 30 залпов с интервалом в 30 секунд.
Известно, что для обеспечения праздничного салюта привлечено свыше ста военнослужащих. Выстрелы же будут производиться в определенном порядке из 122-мм гаубиц Д-30 и пусков из фейерверочных комплексов 2А85, смонтированных на базе автомобиля "КамАЗ".
К слову, уже прошла и тренировка праздничного шоу на полигоне Кузьминский в Ростовской области. А салютовать в этом году будут не с Левого берега, а в микрорайоне Суворовский.
Кроме того, в городе подготовили и программу праздничных мероприятий на День защитника Отечества.
ИСТОЧНИК KP.RU