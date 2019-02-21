СЕГОДНЯ 14:10 2019-02-21T14:10:43+03:00

Выясняем, где и когда пройдет 23 февраля 2019 салют в Ростове-на-Дону. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выясняем, где и когда пройдет 23 февраля 2019 салют в Ростове-на-Дону

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Салют на 23 февраля 2019 в Ростове-на-Дону: выпустят больше тысячи фейерверков. Именно столько израсходуют в донской столице артиллеристы дивизиона Южного военного округа.

Как сообщили в Министерстве обороне России по ЮВО, красочное шоу начнется в ближайшую субботу в 21:00. Всего же будет 30 залпов с интервалом в 30 секунд.

Известно, что для обеспечения праздничного салюта привлечено свыше ста военнослужащих. Выстрелы же будут производиться в определенном порядке из 122-мм гаубиц Д-30 и пусков из фейерверочных комплексов 2А85, смонтированных на базе автомобиля "КамАЗ".

К слову, уже прошла и тренировка праздничного шоу на полигоне Кузьминский в Ростовской области. А салютовать в этом году будут не с Левого берега, а в микрорайоне Суворовский.

Кроме того, в городе подготовили и программу праздничных мероприятий на День защитника Отечества.

ИСТОЧНИК KP.RU