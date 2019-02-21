СЕГОДНЯ 15:14 2019-02-21T15:14:01+03:00

Выясняем, где и когда отключат свет 22 февраля 2019 в Ростове-на-Дону. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Выясняем, где и когда отключат свет 22 февраля 2019 в Ростове-на-Дону

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Отключение света в Ростове-на-Дону 22 февраля 2019: где и когда. Энергетики говорят, что отключения затронут сразу несколько районов города. Они будут плановые, их цель — не допустить возникновения аварийных ситуаций св будущем.

КОНКРЕТНО

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22 февраля с 08:00 до 16:00:

- пер. Кабардинский 21-33, 30-52; пер. Осетинский 20-34, 21-39; пер. Кавказский 21-37, 22-36; пер. Казбекский 21-39, 32-50; пер. Тебердинский 34-56, 39-71; пер. Тувинский 1-9, 2-6, 53-59, 54-68; пер. Дзержинского 1-33, 2-64; пер. Поворотный 1-5, 2-6; ул. Гранитная 27-73, 30-64; пер. Паровозный 1-3, 2-4.

- пер. Тебердинский 1-39, 2-32; пер. Тувинский 6-58, 29, 47-55; ул. Куйбышева 17-25, 22-30; просп. Шолохова 240.

- пер. Новороссийский 1-15; пер. Геленджикский 1-15, 2-16; пер. Тихорецкий 16-30, 15-31; ул. Коммунаров 39-67, 36-68; пер. Шахтинский 17; пер. Контактный 73.

22 февраля с 09:00 до 14:00:

- ул. Пушкинская 169, 134, 169/163, 171, 173-176; ул. Максима Горького 166-174; пер. Университетский 115.

22 февраля с 09:00 до 16:00:

- ул. Зорге 40; ул. Калинина 179-195, 174-194; ул. Ровенская 73-109, 74-130; ул. Содружества 9-17, 34-46.

- ул. Станиславского 217-243; пер. Грибоедовский 31-51, 54-72; ул. Социалистическая 222-240, 207-221; ул. Гоголевская 17-37, 18-40; ул. Ломоносовская 13-31, 12-32; ул. 7-го Февраля 24-54, 25-61; ул. Б. Садовая 184-186; просп. Театральный 23-35.

22 февраля с 09:00 до 17:00:

ул. Казахская 109-149; пер. Обский 1-3, 2-4; ул. Цветочная 2-34, 1-21; пер. Мариупольский 1-13, 2-10.

- Просп. 40-летия Победы 37/2 , 37/4, 37/5, 37/6, 37/8, 37/9.

- Просп. 40-летия Победы 63/12, 63/13, 63/15, 63/16.

- ул. Волгостроевская 35-73, 42-94; ул. Шатурская 55-111, 40-84; ул. Кржижановского 115-163, 130-182; ул. Герцена 135-143; пер. Конный 1-9,2-20; пер. Красной Звезды 1-21, 2-18; пер Ударников 1-29, 2-22.

- ул. Украинская 106-150, 127-167; ул. Амурская 1-23, 2-24; ул. Крамоторская 1-19, 2-26; ул. Вятская 1-23, 2-44; пер. Мезенский 48-78, 1-15, 101, 107-113; пер. Магаданский 1-17, 2-12; пер. Ангарский 1-9, 2-6; ул. Георгиевская 1-17; пер. Самарский 43-59, 72-98; пер. Ильменский 77-95, 74-94; пер. Волочаевский 77-97, 76-96; пер. Суржский 71-91, 80-100; пер. Клязьменский 79-101.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU