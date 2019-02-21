"Это любовь!": Незамужняя Виктория Лопырева опубликовала фото с возлюбленным

СЕГОДНЯ 15:39 2019-02-21T15:39:12+03:00

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Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева впервые опубликовала в своем Инстаграм фото возлюбленного. На нем счастливая пара стоит на фоне морского пейзажа, нежно обнимает друг на друга, глядя прямо в глаза. Вместо подписи она оставила лишь сердечко и отключила комментарии под постом, во избежания, вероятно, негативных комментариев.

Напомним, в начале февраля «Мисс Россия» 2003 года родила бизнесмену сына. Однако официально не сообщалось, что пара оформила свои отношения. Первенца назвали весьма необычно Марк Леонель. При этом поклонники поддержали красавицу с выбором имени.

- Очень красивое имя, с фамилией, правда, не очень сочетается, но, думаю, вы в процессе разберетесь, - написал один из них. - Ваш ребенок будет выдающимся и гениальным!

lopyrevavika V

Еще один предложил целый список мужских имен, куда вошли и два вышеназванных.

- Я в одном своем посте предложил список имен для вашего сына, - сообщил он, обращаясь к модели. - И я очень рад, что наши вкусы совпали. Конечно, два имени объединить в одно, мне ума не хватило. Я не такой креативный как вы. Но все равно приятно. Пусть ему повезет по жизни и пусть его красивое имя будет его личным брендом мужественности, честности и порядочности!

Надо сказать, что каждый пост титулованной модели набирает десятки тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU