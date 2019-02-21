2019-02-21T16:14:29+03:00
Общество

В Ростовской области молодым учителям, которые после вуза поедут работать в сельские школы, будут платить по 1 млн рублей

Накануне о старте программы «Земский учитель» объявил в своем Послании Федеральному собранию Владимир Путин
Александр СТЕПАНОВ
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Первый замгубернатора Игорь Гуськов сообщил о старте программы "Земский учитель" в Ростовской области. Фото: управление информполитики правительства РО.Первый замгубернатора Игорь Гуськов сообщил о старте программы "Земский учитель" в Ростовской области. Фото: управление информполитики правительства РО.
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Ростовская область приступает к реализации программы «Земский учитель», о старте которой объявил в своем Послании Федеральному собранию президент Владимир Путин накануне, 20 февраля.

Об этом сообщил в ходе коллеги министерства образования региона первый замгубернатора Игорь Гуськов.

- Буквально только что в своем послании Федеральному собранию на 2019 год президент России Владимир Путин объявил о старте программы «Земский учитель», по аналогии с уже существующей – «Земский доктор», - отметил Гуськов. - Таким образом, на Дону молодые учителя, которые примут решение работать в селах и малых городах, будут получать по миллиону рублей - для обустройства. А это значит, что мы сможем решить кадровые проблемы на селе.

Он сообщил также, что на развитие отрасли образования Ростовской области будет направлено 65 млрд рублей.

По словам Игоря Гуськова, в 2018-м образовательная система региона на 100 процентов достигла всех показателей Указов президента РФ. Главными результатами он назвал сохранение нулевой очередности в детсады для малышей от 3 до 7 лет, отметив, что в прошлом году было создано три тысячи дополнительных мест (включая строительства одиннадцати детсадов), а на текущий - запланировано создание еще девяти дошкольных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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