«Почему без трусов?»: Фанаты звезды Playboy Марии Лиман в недоумении от ее фотосессии
Бурю негодования вызвало в Интернете фото звезды Playboy Марии Лиман. Сексуальная брюнетка из Ростова-на-Дону опубликовала в своем Инстаграм снимок, на котором она без нижнего белья.
- Спите? О чем вы думаете перед сном? Я боюсь, - подписала она фотокарточку.
Однако вопреки ожиданиям и тысячам лайков, в отношении модели пошла волна негатива.
- Почему, без трусов? - написал один из Интернет-пользователей.
- Неужели все настолько плохо? - спросил у красотки другой.
- Ну так не спи одна! И спи при свете, - посоветовал третий.
Однако один из подписчиков модели все же поделился собственным рассказом на тему:
- Помню, как-то под подобным предлогом мне позвонила одна моя подруга. Решил выручать девушку из беды, а то пропадет. Прихожу, а она мне - "Чай хочешь?" А потом запрыгнула на меня как на коня и вот так мы с ней и разгоняли всех привидений аж до самого утра.
ИСТОЧНИК KP.RU