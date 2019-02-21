«Почему без трусов?»: Фанаты звезды Playboy Марии Лиман в недоумении от ее фотосессии

СЕГОДНЯ 16:29 2019-02-21T16:29:41+03:00

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Бурю негодования вызвало в Интернете фото звезды Playboy Марии Лиман. Сексуальная брюнетка из Ростова-на-Дону опубликовала в своем Инстаграм снимок, на котором она без нижнего белья.

- Спите? О чем вы думаете перед сном? Я боюсь, - подписала она фотокарточку.

Однако вопреки ожиданиям и тысячам лайков, в отношении модели пошла волна негатива.

- Почему, без трусов? - написал один из Интернет-пользователей.

- Неужели все настолько плохо? - спросил у красотки другой.

- Ну так не спи одна! И спи при свете, - посоветовал третий.

liman_maria Спите? О чем Вы думаете перед сном?

Однако один из подписчиков модели все же поделился собственным рассказом на тему:

- Помню, как-то под подобным предлогом мне позвонила одна моя подруга. Решил выручать девушку из беды, а то пропадет. Прихожу, а она мне - "Чай хочешь?" А потом запрыгнула на меня как на коня и вот так мы с ней и разгоняли всех привидений аж до самого утра.

ИСТОЧНИК KP.RU