2019-02-21T16:39:48+03:00
Экономика

Первый мусороперерабатывающий комплекс в Ростовской области появится в сентября 2019 года

Его создание обойдется в 840 млн рублей
Александр СТЕПАНОВ
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Изначально комплекс предполагалось сдать в эксплуатацию в конце 2018-го, но из-за изменений законодательства по экологической безопасности сроки пришлось сдвинуть.Изначально комплекс предполагалось сдать в эксплуатацию в конце 2018-го, но из-за изменений законодательства по экологической безопасности сроки пришлось сдвинуть.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Стали известны новые сроки введения в эксплуатацию первого в Ростовской области мусороперерабатывающего комплекса, который разместится в Волгодонском районе: региональный оператор планировал запустить предприятие в конце прошлого года, но не сделал этого из-за изменений требований законодательства по экологической безопасности.

- В июле текущего года будет завершено строительство первого этапа этого комплекса, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в правительстве региона. - В его состав войдут площадка биокомпостирования (для обезвреживания органических отходов), полигон для размещения тех отходов, который нельзя утилизировать, а также захоронения промышленных остатков, а также площадка для переработки крупногабаритных отходов (их будут, попросту говоря, перемалывать. - прим. ред.).

Уточняется, что второй этап строительства завершится в сентябре: речь идет о сортировочных линиях и комплексе по переработке полимерных отходов.

Известно, что общий объем инвестиций в проект создания комплекса составляет 840,6 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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