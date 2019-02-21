«Весну почуяла, цветешь»: фото «Миссис Россия» Полины Дибровой в мужской рубашке набирает тысячи лайков

СЕГОДНЯ 16:54 2019-02-21T16:54:34+03:00

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«Миссис Россия» Полина Диброва вновь в центре внимания. На этот раз поводом для дискуссии стало ее фото.

- Что там говорят? Когда тепло наступит? Опять пасмурно и сыро. Кто сегодня спал как я? Еле уснула в три и глаза открыла в 7.30. Может, магнитные бури, - предположила модель.

Поклонники сразу же стали выдвигать предположения на тему.

- Полина, вы забыли? Сегодня ночью луна максимально приблизилась к нашей планете. Вот вам и причина, - написал один из подписчиков.

- Красавица весну почуяла, цветешь, - одарил комплиментами ее другой.

polinadibrova Что там говорят? Когда тепло наступит?

- Полина, ты безупречна, - согласен с ним еще один Интернет-пользователь.

Но было и такое предположение: «Полина, но ведь вы ничем особо не занимаетесь, вот вам особо и спать не хочется!»

Однако многие оценили портретный снимок звездной мамы, поставив несколько тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU