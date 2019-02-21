«Весну почуяла, цветешь»: фото «Миссис Россия» Полины Дибровой в мужской рубашке набирает тысячи лайков
«Миссис Россия» Полина Диброва вновь в центре внимания. На этот раз поводом для дискуссии стало ее фото.
- Что там говорят? Когда тепло наступит? Опять пасмурно и сыро. Кто сегодня спал как я? Еле уснула в три и глаза открыла в 7.30. Может, магнитные бури, - предположила модель.
Поклонники сразу же стали выдвигать предположения на тему.
- Полина, вы забыли? Сегодня ночью луна максимально приблизилась к нашей планете. Вот вам и причина, - написал один из подписчиков.
- Красавица весну почуяла, цветешь, - одарил комплиментами ее другой.
- Полина, ты безупречна, - согласен с ним еще один Интернет-пользователь.
Но было и такое предположение: «Полина, но ведь вы ничем особо не занимаетесь, вот вам особо и спать не хочется!»
Однако многие оценили портретный снимок звездной мамы, поставив несколько тысяч лайков.
ИСТОЧНИК KP.RU