2019-02-22T08:53:50+03:00
Общество

Онлайн-консультации для бизнеса: банк УРАЛСИБ запустил чат поддержки клиентов

Предприниматели могут оперативно списаться со специалистами банка
Иван БОГОЛЮБОВ
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Фото «УРАЛСИБ»Фото «УРАЛСИБ»
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Банк УРАЛСИБ запустил онлайн-чат поддержки для своих клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Теперь представители бизнеса могут задавать вопросы специалистам финансовой организации непосредственно в Интернет-банке «УРАЛСИБ бизнес-online». В чате их оперативно проконсультируют по вопросам обслуживания расчетного счета, состояния счета и платежа, подключения новых услуг, а также предоставят информацию о тарифах и продуктах банка. При этом клиенту не нужно называть какое-либо кодовое слово для идентификации или дополнительно вводить свои данные.

Напомним, обновленный Интернет-банк «УРАЛСИБ бизнес-online» начал работу с 1 октября 2018 года. Он вошел в ТОП-10 лучших Интернет-банков рейтинга агентства Markswebb в рамках исследования Business Internet Banking Rank - 2018. Планируется, что скоро набор инструментов данного сетевого ресурса пополнится онлайн-бухгалтерией, конструктором документов, консультациями юристов, тестированием и оценкой персонала и другими полезными сервисами.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» . Генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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