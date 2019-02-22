В центре Ростова-на-Дону попавший в аварию автомобиль снес дорожный знак

СЕГОДНЯ 10:03 2019-02-22T10:06:45+03:00

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Сегодня утром, 22 февраля, в Ростове на пересечении переулка Доломановского и улицы Текучева произошло ДТП: столкнулись автомобили ВАЗ-2114 и Renault Duster. Машины получили серьезные механические повреждения.

- "Дастер" всадил "четырнадцатую" в бок, от чего "Лада" вылетела на обочину, - рассказал в социальной сети очевидец аварии. - Попутно снесли знак со столбом и зацепили дерево. Есть пострадавшие. Повезло, что не было пешеходов.

В отделе пропаганды Управления ГИБДД ГУ МВД по Ростовской области "Комсомолке" сообщили, что столкновения произошло в 6:20, с травмами в больницу был доставлен 56-летний водитель отечественного автомобиля, за рулем иномарки находился 71-летний пенсионер. По данному факту полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU