После крупной аварии на трассе «Дон» в Ростовской области началась операция «Автобус»
В Ростовской области стартовала операция «Автобус», в рамках которой автоинспекторы намерены проверить общественный транспорт, курсирующий по междугородним и межрегиональным маршрутам. Накануне, 21 февраля, проверки прошли на северном въезде в Ростов-на-Дону.
- Выявлены факты нарушения водителями автобусов правил дорожного движения: пассажиры игнорировали требование по применению ремней безопасности, при том что транспортные средства были ими оборудованы, - пояснили в региональном правительстве.
Также нашли технические недостатки, в частности, один из автобусов имел неисправное рулевое управление - люфт руля превышал допустимые значения. Водитель отстранили от управления, а автобус отправили на штрафстоянку (пассажирам пришлось добираться уже другим рейсом).
Напомним, 19 февраля на трассе "Дон" произошла крупная авария - микроавтобус Mercedes-Benz, перевозивший пассажиров из донской столицы в Миллерово, врезался в "КамАЗ" дорожной службы, после удара опрокинулся, задев еще две иномарки. В результате ДТП погибли шесть человек, 14 попали в больницы.
ИСТОЧНИК KP.RU