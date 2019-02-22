2019-02-22T10:07:51+03:00
Общество

После крупной аварии на трассе «Дон» в Ростовской области началась операция «Автобус»

Автоинспекторы проверяют состояние водителей и транспорта
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Ирина ПОТЕРЯ
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В Ростовской области стартовала операция «Автобус», в рамках которой автоинспекторы намерены проверить общественный транспорт, курсирующий по междугородним и межрегиональным маршрутам. Накануне, 21 февраля, проверки прошли на северном въезде в Ростов-на-Дону.

- Выявлены факты нарушения водителями автобусов правил дорожного движения: пассажиры игнорировали требование по применению ремней безопасности, при том что транспортные средства были ими оборудованы, - пояснили в региональном правительстве.

Также нашли технические недостатки, в частности, один из автобусов имел неисправное рулевое управление - люфт руля превышал допустимые значения. Водитель отстранили от управления, а автобус отправили на штрафстоянку (пассажирам пришлось добираться уже другим рейсом).

Напомним, 19 февраля на трассе "Дон" произошла крупная авария - микроавтобус Mercedes-Benz, перевозивший пассажиров из донской столицы в Миллерово, врезался в "КамАЗ" дорожной службы, после удара опрокинулся, задев еще две иномарки. В результате ДТП погибли шесть человек, 14 попали в больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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