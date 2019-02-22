В Ростове-на-Дону автомобилист-художник превратил грязную машину в зебру

СЕГОДНЯ 10:20 2019-02-22T10:20:45+03:00

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Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографию фургона Ford Transit. Машина привлекла внимание своей "расцветкой". Сама-то она белая, но, как это часто бывает, после грязных дорог стала серой. Хозяин автомобиля поступил очень оригинально: вместо стандартной фразы "Помой меня" изобразил на кузове полосы, как у зебры, превратив обычную грязь в произведение искусства.

В комментариях горожане восхищаются задумкой, называя ее автор настоящим художником. Причем, "зебра" - не единственный рисунок, которым была украшен данный фургон.

- У этой машины тигр сзади был нарисован недавно, я видел, - пишет ростовчанин Сергей Кутыгин.

Ранее в Кемерово друзья ярко поздравили местную автоледи с днем рождения, раскрасив ее машину баллончиками розового, сиреневого, мятного и желтого цветов.

ИСТОЧНИК KP.RU