2019-02-22T10:26:55+03:00
Общество

В Ростовской области начался ямочный ремонт магистралей

Дорожники «ловят окна» - погожие дни с плюсовой температурой
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области
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На магистралях Ростовской области стартовал ямочный ремонт. Дорожники говорят, что «ловят окна» - погожие дни, а также используют литой асфальтобетон, который можно применять независимо от температуры воздуха. В частности, на этой неделе планируют завершить ремонт участка протяженностью 14 км на трассе Ростов-на-ДонуСтаврополь.

- К полномасштабным работам по устранению разрушений дорожной одежды подрядные организации приступят, как только установятся погода, позволяющая использовать классическую технологию ямочного ремонта, - пояснили в правительстве Ростовской области.

Специалисты говорят, что на сегодняшний день уже зафиксировано более 100 тысяч квадратных метров сверхнормативной ямочности. Этому способствовали климатические особенности зимы: обильное выпадение осадков в виде дождя и снега, а также оттепели, чередовавшиеся с заморозками (за эту зиму отмечено 60 так называемых «переходов через ноль»).

Напомним, на содержание дорог регионального и межмуниципального значения в Ростовской области в 2019 году заключены контракты на общую сумму порядка 2 млрд рублей. Из них затраты на ликвидацию ямочности составляют порядка 300 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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