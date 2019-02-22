"Дерьмовенькая ситуация": в Ростове-на-Дону ассенизаторская машина протащила за собой припаркованную иномарку

СЕГОДНЯ 10:43 2019-02-22T10:43:18+03:00

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В социальной сети ростовчанка Ксения Афендикова ищет свидетелей происшествия, которое произошло в субботу, 16 февраля, в донской столице на пересечении улиц Богачева и Кузнечной. Там ее автомобиль протаранила ассенизаторская машина.

- Примерно в 16:05 в припаркованный Hyundai Getz врезался ассенизатор и уехал с места ДТП. Он протащил машину на три метра, выбил задание стекло, помял дверь багажника, стойку и правое крыло. Вот такая "дерьмовенькая" ситуация, - пишет девушка. - Проезжал он по Кузнечной по направлению от улицы Судостроительной к переулку Жлобинскому.

Автоледи просит ростовчан, у которых на домах висят камеры видеонаблюдения по улицам Судостроительная, Кузнечная, Жлобинский, Молодогвардейский, Портовая, связаться с ней. В ответ люди пишут, что виновника легко найти - контор, занимающих откачкой отходов в городе не так то много.

ИСТОЧНИК KP.RU