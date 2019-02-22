Пляж на Северном водохранилище Ростова-на-Дону обещают обновить
В Ростове собираются отремонтировать городской пляж на Северном водохранилище (по улице Капустина). Об этом говорил глава администрации Ворошиловского района донской столицы Виктор Бережной на встрече с местными жителями.
Чиновники планируют выделить на восстановление пляжа дополнительное финансирование. На территории данного объекта появятся новый игровой комплекс для детей, кабинки для переодевания и зонтики от солнца. Также на берегу обновят песок. А вообще количество работающих городских пляжей в этому году должно увеличиться. Ранее сообщалось, что в планах у властей Ростова открыть места отдыха у воды в каждом районе города.
Летом 2018-го в донской столице всем необходимым - в том числе медицинскими и спасательными пунктами - были оборудованы всего два пляжа - на Зеленом острове и Северном водохранилище в парке "Дружба".
ИСТОЧНИК KP.RU