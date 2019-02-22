Пляж на Северном водохранилище Ростова-на-Дону обещают обновить

СЕГОДНЯ 11:41 2019-02-22T11:44:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове собираются отремонтировать городской пляж на Северном водохранилище (по улице Капустина). Об этом говорил глава администрации Ворошиловского района донской столицы Виктор Бережной на встрече с местными жителями.

Чиновники планируют выделить на восстановление пляжа дополнительное финансирование. На территории данного объекта появятся новый игровой комплекс для детей, кабинки для переодевания и зонтики от солнца. Также на берегу обновят песок. А вообще количество работающих городских пляжей в этому году должно увеличиться. Ранее сообщалось, что в планах у властей Ростова открыть места отдыха у воды в каждом районе города.

Летом 2018-го в донской столице всем необходимым - в том числе медицинскими и спасательными пунктами - были оборудованы всего два пляжа - на Зеленом острове и Северном водохранилище в парке "Дружба".

ИСТОЧНИК KP.RU