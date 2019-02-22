В Ростове-на-Дону рядом с Ворошиловском мостом собираются построить многоквартирный дом

СЕГОДНЯ 12:04 2019-02-22T12:04:49+03:00

Место, что и говорить, шикарное. Но не получится ли из этого нового скандала? Фото: Яндекс.Карты

Этажность будущего жилого комплекса, который может закрыть собой известный «дом с часам», не ограничена

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Департамент имущественно-земельных отношений южной столицы объявил о старте открытого аукциона на право аренды сроком на пять лет земельного участка площадью 0,3 гектара по соседству с Ворошиловским мостом — слева от него, если въезжать в Ростов-на-Дону со стороны Краснодара.

Место, что и говорить, шикарное: вид на реку и набережную, по диагонали - «Ростов-Арена». И отдать за него те искомые 8,4 млн рублей, которые хочет получать город в год за пользование им, наверное, имеет смысл. Особенно если учесть, что предназначение этого пятна — строительство многоквартирных домов со встроенными парковками, ресторанами, офисами и т. д.

Еще более интересными представляются нюансы, касающиеся участка, которые стоит огороженным синим забором уже несколько лет, а до этого там росли деревья и кустарники (кому они, по большому счету, нужны, верно?).

Во-первых, собственник земли — мэрия. Ограничений нет. А возможности для подключения инженерных коммуникаций — есть.

Во-вторых, для застройщика — раздолье. Согласно техдокументации, минимальный отступ от межи, разделяющей соседние участки, должен составлять 1 метр. Минимальная этажность должны быть не менее четырех, а максимальная - не ограничена, более того — даже авиация дает возможность возводить здание высотой аж до 163,6 метра, иначе говоря, можно соорудить хоть 46 этажей, и это допустимо.

Единственный момент — когда построят это здание, оно полностью или частично закроет знаменитый «дом с часами», вид на который сегодня открывается с левого берега.

И вот теперь вопрос к знатокам: не повторится ли вновь история со столичной строительной компанией, решившей возвести свечку на пл. Ленина напротив гстиницы «Амакс»? Там участок вроде бы удалось отстоять после долгих судебных разбирательств, на который власти пошли, увидев негодование ростовчан, а здесь — муниципалитет фактически сам отдает право на застройку.

ИСТОЧНИК KP.RU