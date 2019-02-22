Ростов-на-Дону отметит 23 февраля военной реконструкцией освобождения города

СЕГОДНЯ 15:46 2019-02-22T15:48:41+03:00

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В воскресенье, 24 февраля, в Кумженской роще на западной окраине Ростова (историко-этнографический комплекс «Кумжа») будет организована военно-историческая реконструкция, посвященная освобождению города от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщает пресс-служба администрации донской столицы, там устроят выставки авто- и бронетехники, а также современного и старинного оружия. Кроме того, там будут работать учебные точки по стрельбе, саперной разведке, наземной парашютной подготовке, радиационной и химической защите.

Зрителям представят показательные выступления участников первого Ростовского казачьего юнармейского сбора «Полигон». Праздник начнется в 10 часов утра.

Напомним, 14 февраля 1943 года Ростов был окончательно освобожден от фашистских захватчиков. Именно в этот день завершился начавшийся 8 числа штурм города соединениями 28-й армии под командованием генерала Василия Герасименко. Жестокие бои шли буквально за каждый дом. За каждый камень.

ИСТОЧНИК KP.RU