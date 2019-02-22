2019-02-22T15:48:41+03:00
Общество

Ростов-на-Дону отметит 23 февраля военной реконструкцией освобождения города

На мероприятии можно будет пострелять и надеть парашют
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
В Ростове пройдет военно-историческая реконструкция, посвященная освобождению города.В Ростове пройдет военно-историческая реконструкция, посвященная освобождению города.Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
Изменить размер текста:

В воскресенье, 24 февраля, в Кумженской роще на западной окраине Ростова (историко-этнографический комплекс «Кумжа») будет организована военно-историческая реконструкция, посвященная освобождению города от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщает пресс-служба администрации донской столицы, там устроят выставки авто- и бронетехники, а также современного и старинного оружия. Кроме того, там будут работать учебные точки по стрельбе, саперной разведке, наземной парашютной подготовке, радиационной и химической защите.

Зрителям представят показательные выступления участников первого Ростовского казачьего юнармейского сбора «Полигон». Праздник начнется в 10 часов утра.

Напомним, 14 февраля 1943 года Ростов был окончательно освобожден от фашистских захватчиков. Именно в этот день завершился начавшийся 8 числа штурм города соединениями 28-й армии под командованием генерала Василия Герасименко. Жестокие бои шли буквально за каждый дом. За каждый камень.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону задержали наркокурьера с 4 кг "экстази" и "мефедрона"
В Ростове-на-Дону рядом с Ворошиловском мостом собираются построить многоквартирный дом
Пляж на Северном водохранилище Ростова-на-Дону обещают обновить
В Ростовской области после проверок приостановили работу шести аптек
"Дерьмовенькая ситуация": в Ростове-на-Дону ассенизаторская машина протащила за собой припаркованную иномарку
В Ростовской области начался ямочный ремонт магистралей
В Ростове-на-Дону автомобилист-художник превратил грязную машину в зебру
После крупной аварии на трассе «Дон» в Ростовской области началась операция «Автобус»
В центре Ростова-на-Дону попавший в аварию автомобиль снес дорожный знак
Онлайн-консультации для бизнеса: банк УРАЛСИБ запустил чат поддержки клиентов
«Весну почуяла, цветешь»: фото «Миссис Россия» Полины Дибровой в мужской рубашке набирает тысячи лайков
Первый мусороперерабатывающий комплекс в Ростовской области появится в сентября 2019 года
«Почему без трусов?»: Фанаты звезды Playboy Марии Лиман в недоумении от ее фотосессии
«Сама красивая, но поза ужасная»: Поклонники раскритиковали третью жену Тарасова за фото в Инстаграм
В Ростовской области молодым учителям, которые после вуза поедут работать в сельские школы, будут платить по 1 млн рублей
«Задорно, красочно, с огоньком»: Самая сексуальная «Мисс Россия» Татьяна Котова представила свою новую песню
"Это любовь!": Незамужняя Виктория Лопырева опубликовала фото с возлюбленным
Отключение света в Ростове-на-Дону 22 февраля 2019: где и когда
В Ростове осудили хозяина палисадника, который запер 11-летнего школьника в темном подвале за воровство помидоров
Салют на 23 февраля 2019 в Ростове-на-Дону: выпустят больше тысячи фейерверков
Выдача кредитных продуктов через контакт-центр ВТБ выросла в 2,5 раза
В Ростове-на-Дону назначен замглавы администрации по экономике
В Ростове-на-Дону восемь старинных зданий взяли под охрану
22 февраля в Миллеровском районе объявлен днем траура
В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении и.о. начальника Ространснадзора