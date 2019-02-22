В Ростове-на-Дону задержали наркокурьера с 4 кг "экстази" и "мефедрона"

СЕГОДНЯ 15:58 2019-02-22T15:58:45+03:00

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Ростовские полицейские задержали с поличным "залетного" наркокурьера. Сначала сотрудники второго отдела полиции получили информацию о прибытии в город крупной партии запрещенных веществ. Затем под подозрение стражей порядка попал 27-летний мужчина, приехавший из Великого Новгорода. Он вел себя на улице подозрительно, постоянно озирался и, увидев полицейских, резко развернулся и пошел в другую сторону. Гражданина и доставили в райотдел, где в присутствии понятых провели личный досмотр.

- В его рюкзаке были обнаружены пакеты со светлым порошкообразным веществом, а также таблетки розового и зеленого цвета. Согласно экспертному исследованию изъятые вещества – "экстази" и "мефедрон", общей массой около четырех килограммов, - сообщает пресс-служба главка донской полиции. - Задержанный дал признательные показания и пояснил, что эти наркотики он привез специально для продажи ростовчанам.

Оперативники узнали, что мужчина искал подходящие места для того, чтобы оставлять "закладки". Сейчас он заключен под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 228.

ИСТОЧНИК KP.RU