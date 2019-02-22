Ростовчанин успешно продал бронетранспортер в Интернете за 2,4 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:53 2019-02-22T16:53:42+03:00

Средняя цена таких машин в сети сейчас около 800 тысяч рублей

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В Ростове произошла самая дорогая сделка купли-продажи бронированной разведывательно-дозорной машины во всей стране (согласно данным сайта бесплатных объявлений "Авито"). Продавец оценил товар в 2,4 миллиона рублей. А вообще средняя цена БРДМ на Дону составила 923 171 рубль

Всего за девять лет через "Авито" в России был продал 31 подобный автомобиль.

- "Демобилизовавшийся разведчик" может служить отличным вездеходом благодаря высокой проходимости, и продолжить службу, например, в гараже заядлого рыбака или просто любителя испытать адреналин на бездорожье, - рассказали специалисты сайта. - Больше всего БРДМ было куплено в 2017 году – девять по средней цене в 887 150 рублей.

А вообще, согласно опросу того же портала, 24% ростовчан мечтают получить в подарок на 23 февраля автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU