Сотрудники ГАИ предупреждают об ухудшении погодных условий

СЕГОДНЯ 11:37 2019-02-23T11:37:23+03:00

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Сообщение о сильном ухудшении погоды поступило от сотрудников госавтоинспекции. Циклон, который пришел в Ростовскую область, в ближайшие сутки принесет мокрый снег, дождь, понижение температуры. На дорогах - гололедица. ГАИ призывает водителей быть осторожными и внимательными, соблюдать дистанцию с двигающимися впереди транспортными средствами, не совершать маневров, которые могут привести к созданию опасной обстановки. Постоянно контролировать дорожную обстановку.

Пешеходов просят внимательно соблюдать правила перехода дорог, особенно в темное время и на неосвещенных участках. Сначала убедиться в собственной безопасности, не перебегать трассы в неположенных местах, не выскакивать на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей. Переходить дорогу спокойно, не отвлекаясь на разговоры и написание сообщений в мобильном телефоне.

ИСТОЧНИК KP.RU