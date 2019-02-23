В Ростове-на-Дону после возлияний в честь праздника товарищ прихватил с собой телевизор, ноутбук и скрылся

СЕГОДНЯ 11:52 2019-02-23T11:53:08+03:00

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В отдел полиции №6 Ростова-на-Дону поступил звонок от взволнованного мужчины, который поведал дежурному, что поссорился с товарищем, с которым не далее как час назад распивал алкоголь, сердечно поздравляя друг друга с праздником. Однако душевные посиделки закончились нехорошо, а именно - грандиозным скандалом. 39-летний визави звонящего настолько осерчал, что схватился за нож и, угрожая, попятился к выходу, прихватив по пути телевизор, телефон и ноутбук на общую сумму 55 тысяч рублей.

Сотрудники Первомайского отдела полиции по Ростову-на-Дону задержали злоумышленника по горячим следам. Теперь в его отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Пока что поздравляемый находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU