В Ростове-на-Дону из-за непогоды объявлен режим повышенной готовности

СЕГОДНЯ 16:27 2019-02-23T16:27:22+03:00

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В донской столице коммунальщики работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды. Как сообщили в администрации Ростова-на-Дону, идет работа по уборке снега и обработке улично-дорожной сети противогололедными материалами.

- В первую очередь внимание уделено опасным участкам спускам и подъемам, мостам, - пояснили в администрации города.

Напомним, согласно экстренному предупреждению спасателей, в донской столице непогода ожидается до 25 февраля. Возможны снег с дождем, гололед, сильный ветер, на дорогах снизится видимость. В связи с этим водителей просят быть осторожнее.

- Для беспрепятственной организации уборки проезжих частей просьба к жителям города не оставлять свои транспортные средства на проезжей части дорог, - добавляют в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU