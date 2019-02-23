В Ростове-на-Дону мужчина, угрожая ножом, похитил у пенсионерки деньги на праздник

СЕГОДНЯ 18:07 2019-02-23T18:07:12+03:00

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Возмутительный случай произошел в центре донской столице. В поисках денег на празднование 23-го февраля местный житель заявился к знакомой пенсионерке. Услышав отказ, ростовчанин пошел на преступление.

- Злоумышленник достал нож и, угрожая им, забрал тысячу рублей, - рассказали в правоохранительных органах Ростовской области.

Женщина прощать не стала. Она решила обратиться к стражам порядка, назвав имя своего обидчика. 30-летнего жителя Батайска (ранее был судим за наркотики) задержали почти сразу, в отношении него возбудили уголовное дело. Если его вина будет доказана в суде, то ему вполне «светит» оказаться за решеткой на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU