2019-02-23T18:46:41+03:00
Происшествия

Ехал после банкета: в Ростовской области уволен полицейский, который пьяным насмерть сбил человека

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области
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Уволен сотрудник полиции, который накануне, 22 февраля, в Чертково спровоцировал аварию со смертельным исходом.

- Он уволен по дискредитирующим основаниям, - пояснили в ГУ МВД России по Ростовской области. - Его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности за упущения в профилактической и воспитательной работе с личным составом.

Известно, что полицейский возвращался вечером после вечеринки. Находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, он сбил человека, который скончался на месте происшествия. Сам страж порядка скрылся, но вскоре его задержали.

Напомним, два года назад другой страж порядка спровоцировал жуткое ДТП на трассе Ростов - Ставрополь в Зерноградском районе. BMW под управлением сотрудника местного отделения полиции на полном ходу вылетел на встречную полосу и врезался лоб в лоб с «семеркой», в которой ехала семья с маленьким ребенком. От травм, полученных в результате ДТП, 26-летний водитель ВАЗ-2107 скончался на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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