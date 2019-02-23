Накануне 23 февраля донские автоинспекторы исполнили мечту 11-летнего школьника

СЕГОДНЯ 18:40 2019-02-23T18:41:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне Дня защитника Отечества сотрудники донской автоинспекции исполнили мечту 11-летнего школьника, который хотел в подробностях узнать о работе ведомства, а главное - прокатиться на технике с мигалками.

- Он прислал письмо, в котором признался, что мечтает стать в будущем инспектором дорожно-патрульной службы, - рассказали предысторию в ведомстве.

Полицейские тут же пригласили школьника на свою «базу», в качестве экскурсоводов выступили старший дежурный дежурной части Вадим Черный и начальник отдела пропаганды Александр Мухин.

Они рассказали об устройстве мотоциклов ДПС и патрульных автомобилей (и, естественно, продемонстрировали включение проблесковых маячков), поведали о радостях и сложностях службы. На прощение автоинспекторы вручили будущему коллеге подарки, пожелав хорошо учиться, заниматься спортом и в скором времени вступить в ряды сотрудников ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU