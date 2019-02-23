Накануне 23 февраля донские автоинспекторы исполнили мечту 11-летнего школьника
Накануне Дня защитника Отечества сотрудники донской автоинспекции исполнили мечту 11-летнего школьника, который хотел в подробностях узнать о работе ведомства, а главное - прокатиться на технике с мигалками.
- Он прислал письмо, в котором признался, что мечтает стать в будущем инспектором дорожно-патрульной службы, - рассказали предысторию в ведомстве.
Полицейские тут же пригласили школьника на свою «базу», в качестве экскурсоводов выступили старший дежурный дежурной части Вадим Черный и начальник отдела пропаганды Александр Мухин.
Они рассказали об устройстве мотоциклов ДПС и патрульных автомобилей (и, естественно, продемонстрировали включение проблесковых маячков), поведали о радостях и сложностях службы. На прощение автоинспекторы вручили будущему коллеге подарки, пожелав хорошо учиться, заниматься спортом и в скором времени вступить в ряды сотрудников ДПС.
ИСТОЧНИК KP.RU