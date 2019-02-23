В Ростовской области возбудили уголовное дело на полицейского, который пьяным насмерть сбил человека

СЕГОДНЯ 18:51 2019-02-23T18:51:10+03:00

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Региональный следком сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении ныне уже бывшего полицейского-водителя группы обслуживания (следственно-оперативной группы) дежурной части отдела по Чертковскому району. Он подозревается в том, что пьяным спровоцировал аварию, из-за чего погиб человек.

- По версии следствия, 22 февраля подозреваемый, управляя автомобилем Audi, двигаясь по автодороге Маньково-Калитвенское – Михайлово-Александровка, не справился с управлением, допустив наезд на двигавшегося навстречу, по дороге, мужчину, - пояснила «КП-Ростов» Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области.

Несчастный скончался до приезда скорой. Его личность уже установлена. Это местный житель 1954 года рождения. Что касается стража порядка, то он уволен из органов полиции по отрицательным основаниям, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU