2019-02-23T19:03:58+03:00
Происшествия

В Ростовской области двое заключенных избили сотрудника исправительной колонии

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении двух заключенных исправительной колонии, которая находится в городе Каменск-Шахтинский. Их подозревают в применение насилия (не опасного для здоровья) в отношении сотрудника службы исполнения наказания.

- В январе они отказались выполнять законные требования сотрудника и нанесли потерпевшему удары руками и ногами по голове и туловищу, - пояснили в СУ СК России по РО, добавляя, что в настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Напомним, поводом к драке стали сотовые телефоны (они запрещены в ИК), которые осужденные передавали друг другу, что и заметил надзирающий. Заключенных, напавших на сотрудника в форме, быстро остановили, а мобильные забрали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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