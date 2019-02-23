«Ростов-Дон» на домашней площадке уступил французскому клубу «Мец»

СЕГОДНЯ 19:14 2019-02-23T19:15:57+03:00

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В субботу, 23 февраля, «Ростов-Дон» на домашней площадке проиграл в матче основного раунда Лиги чемпионов французскому клубу «Мец».

- Матч стартовал с громких аплодисментов после сейва Маиссы Пессоа, - прокомментировали игру в пресс-службе донского клуба. - Счет этой встречи открыла Виктория Борщенко семиметровым броском на третьей минуте, правда, гости сразу же ответили быстрым голом.

Игра с первых же минут была напряженной. Француженки действовали быстро в атаке, достаточно плотно в обороне, во втором тайме им удалось оторваться и сохранить лидерство. Счет - 18:26.

Напомним, уже 26 февраля ростовчанки сыграют на домашней площадке со «Звездой» в матче Суперлиги, а 28 числа отправятся в Подгорицу, где им предстоит встретиться с «Будучностью».

ИСТОЧНИК KP.RU