«Ростов-Дон» на домашней площадке уступил французскому клубу «Мец»
В субботу, 23 февраля, «Ростов-Дон» на домашней площадке проиграл в матче основного раунда Лиги чемпионов французскому клубу «Мец».
- Матч стартовал с громких аплодисментов после сейва Маиссы Пессоа, - прокомментировали игру в пресс-службе донского клуба. - Счет этой встречи открыла Виктория Борщенко семиметровым броском на третьей минуте, правда, гости сразу же ответили быстрым голом.
Игра с первых же минут была напряженной. Француженки действовали быстро в атаке, достаточно плотно в обороне, во втором тайме им удалось оторваться и сохранить лидерство. Счет - 18:26.
Напомним, уже 26 февраля ростовчанки сыграют на домашней площадке со «Звездой» в матче Суперлиги, а 28 числа отправятся в Подгорицу, где им предстоит встретиться с «Будучностью».
ИСТОЧНИК KP.RU