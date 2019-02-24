В центре Таганрога в День защитника Отечества сгорело кафе «Шаверма на углях»

СЕГОДНЯ 09:10 2019-02-24T09:13:51+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло в центре Таганрога в субботу, 23 февраля, перед самым открытием кафе «Шаверма на углях».

- Пожарные приехали на место происшествия на ул. Дзержинского (местные уточняют, что это находится рядом с «Кино НЕО» и гостиницей «Таганрог». - прим. ред.) в 7.56, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МЧС по Ростовской области. - К этом времени огонь уже распространился на площади 70 квадратных метров, тем не менее, его уже через несколько минут удалось локализовать, а спустя еще четверть часа — ликвидировать полностью. Погибших и пострадавших нет.

Собеседник «Комсомольской правды» добавил, что в процессе тушения участвовали пятнадцать человек личного состава и четыре единицы техники.

По предварительным данным, пожар спровоцировал обслуживающий персонал, который занимался розжигом печи в ожидании наплыва посетителей на празднование Дня защитника Отечества: перестарались, плеснув слишком много воспламеняющей жидкости. Впрочем, конкретные причины установят специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU