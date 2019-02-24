2019-02-24T11:15:40+03:00
Звезды

Певец Алексей Глызин пожелал ростовчанам "лошадиного здоровья"

Артист поздравил поклонников с мужским праздником, прилетев в аэропорт «Платов»
Семён Иванов
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Алексей Глызин прилетел в Ростов-на-Дону как раз 23-го февраля. Фото: официальная страница в Instagram.Алексей Глызин прилетел в Ростов-на-Дону как раз 23-го февраля. Фото: официальная страница в Instagram.
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Певец Алексей Глызин — исполнитель хитов «Зимний сад» и «Ты не ангел» - поздравил своих поклонников с Днем защитника Отечества прямо из аэропорта «Платов» в Ростове-на-Дону.

- Друзья мои, мы находимся в Ростове-на-Дону, вот — новый аэропорт, специально построенный к играм чемпионата мира по футболу, - заметил Глызин в своем обращении к поклонникам. - Дорогие мужчины, а также женщины, имеющие отношение к армии, все поздравляю с праздником — Днем защитника Отечества. Всем нам желаю здоровья — такого, лошадиного... и, в общем, не скучать и не хворать!

65-летний экс-участник ансамбля «Веселые ребята», который, кстати, служил на Дальнем Востоке, на советско-китайской границе, когда его призвали с 3-го курса Московского государственного института культуры, объявил, что у него начинается гастрольный тур.

ИСТОЧНИК KP.RU

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