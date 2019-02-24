Дыньки и орешки: Звезда Playboy из Ростова-на-Дону Мария Лиман вместе с подругой поздравили мужчин с 23-м февраля
Модель из Ростова-на-Дону Мария Лиман, конечно же, не могла упустить возможность в Instagram поздравить мужчин с Днем защитника Отечества — сделав это, как всегда, в своем излюбленном стиле: минимум одежды, максимум откровенных намеков.
То есть — практически незаметном нижнем белье, да еще и в компании с подругой, зато — в пилотках на головах.
Пост, как всегда, собрал тысячи лайков и множество комментариев. Фото: Instagram Марии Лиман.
- С праздником, - гласит подпись к фото. - Вы достойны самого лучшего. Берегите своих кошечек. Они вам будут мурлыкать.
Поклонники, разумеется, в восторге — более семнадцати тысяч лайков и десятки восторженных комментариев.
- Дыньки и орешки, - лаконично выразил мысль один из подписчиков страницы Лиман.
ИСТОЧНИК KP.RU