Дыньки и орешки: Звезда Playboy из Ростова-на-Дону Мария Лиман вместе с подругой поздравили мужчин с 23-м февраля

СЕГОДНЯ 12:13 2019-02-24T12:14:08+03:00

Красавица знает, как поздравить мужчин с праздником. Фото: Instagram Марии Лиман.

Изменить размер текста: A A

Модель из Ростова-на-Дону Мария Лиман, конечно же, не могла упустить возможность в Instagram поздравить мужчин с Днем защитника Отечества — сделав это, как всегда, в своем излюбленном стиле: минимум одежды, максимум откровенных намеков.

То есть — практически незаметном нижнем белье, да еще и в компании с подругой, зато — в пилотках на головах.

Пост, как всегда, собрал тысячи лайков и множество комментариев. Фото: Instagram Марии Лиман.

- С праздником, - гласит подпись к фото. - Вы достойны самого лучшего. Берегите своих кошечек. Они вам будут мурлыкать.

Поклонники, разумеется, в восторге — более семнадцати тысяч лайков и десятки восторженных комментариев.

- Дыньки и орешки, - лаконично выразил мысль один из подписчиков страницы Лиман.

ИСТОЧНИК KP.RU