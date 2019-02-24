2019-02-24T13:02:31+03:00
Политика

В Ростове-на-Дону покажут трофейную технику и оружие, захваченные у боевиков в Сирии

Спецпоезд побывает в южной столице в рамках патриотической акции, приуроченной к 74-летию Победы в Великой Отечественной
Александр СТЕПАНОВ
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Вот такие сирийские трофеи, например, хранятся в в музее Дальневосточного высшего общевойскового командного училища им. Рокоссовского.Вот такие сирийские трофеи, например, хранятся в в музее Дальневосточного высшего общевойскового командного училища им. Рокоссовского.Фото: Александр КОЦ
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На следующей рабочей неделе на станцию «Ростов-Главный» прибудет специальный железнодорожный эшелон с трофеями из Сирии, который затем проследует на юг страны, с остановками еще в семи городах на территории ЮВО.

- Это будет передвижная выставка трофейной техники и вооружения, доставленных из районов боевых действий в Сирии, - пояснили «КП» - Ростов-на-Дону» в пресс-службе Южного военного округа. - Непосредственно в Ростове поезд будет находится два часа — в среду, 27 февраля, с 16.30 до 18.30. Эта военно-патриотическая акция под названием «Сирийский перелом» приурочена к 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На импровизированной сцене, которая разместится на одном из вагонов, выступят артисты ансамбля Черноморского флота, а также творческие коллективы воинских частей ЮВО.

Кстати, помимо трофейной техники, посетителям покажут и современное отечественное вооружение. А праздничную обстановку, пообещали представители округа, обеспечат музыканты военных оркестров, а повара угостят солдатской кашей и горячим чаем из полевых кухонь.

Добавим, что, в ходе акции, до 6 марта спецэшелон побывает также в Краснодаре, Керчи, Севастополе, Новороссийске, Кропоткине, Сальске и Волгограде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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