В Ростове-на-Дону покажут трофейную технику и оружие, захваченные у боевиков в Сирии
На следующей рабочей неделе на станцию «Ростов-Главный» прибудет специальный железнодорожный эшелон с трофеями из Сирии, который затем проследует на юг страны, с остановками еще в семи городах на территории ЮВО.
- Это будет передвижная выставка трофейной техники и вооружения, доставленных из районов боевых действий в Сирии, - пояснили «КП» - Ростов-на-Дону» в пресс-службе Южного военного округа. - Непосредственно в Ростове поезд будет находится два часа — в среду, 27 февраля, с 16.30 до 18.30. Эта военно-патриотическая акция под названием «Сирийский перелом» приурочена к 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
На импровизированной сцене, которая разместится на одном из вагонов, выступят артисты ансамбля Черноморского флота, а также творческие коллективы воинских частей ЮВО.
Кстати, помимо трофейной техники, посетителям покажут и современное отечественное вооружение. А праздничную обстановку, пообещали представители округа, обеспечат музыканты военных оркестров, а повара угостят солдатской кашей и горячим чаем из полевых кухонь.
Добавим, что, в ходе акции, до 6 марта спецэшелон побывает также в Краснодаре, Керчи, Севастополе, Новороссийске, Кропоткине, Сальске и Волгограде.
ИСТОЧНИК KP.RU