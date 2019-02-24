В полиции предупредили о повышенных мерах безопасности на матче финала Кубка России между «Ростовом» и «Краснодаром»

СЕГОДНЯ 13:30 2019-02-24T14:34:11+03:00

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В региональном главке МВД предупредили поклонников футбола о повышенных мерах безопасности, которые будут действовать в воскресенье, 24 февраля, в день четвертьфинального матча Кубка Кубка России между «Ростовом» и «Краснодаром», который начнется на «Ростов-Арене» в 19.00.

- Болельщикам необходимо учесть, что пропуск на стадион осуществляется с проведением досмотра, поэтому просим всех отнестись к этому с пониманием и прибыть до полтора-два часа до начала игры, - отметили в ГУ МВД по Ростовской области. - Крупногабаритные вещи, если есть такая необходимость, можно оставить в камерах хранения стадиона. А пронос стеклянной и пластиковой тары на трибуны запрещен.

Предстоящий поединок станет ответным: первый, который проходил 5 декабря в Краснодаре, завершился ничьей 2:2, голы в составе желто-синих тогда забили Дмитрий Скопинцев (ставший, к слову, на днях игроком кубанского клуба) и капитан команды Александр Гацкан.

ИСТОЧНИК KP.RU