2019-02-24T14:37:45+03:00
Общество

Житель Ростова-на-Дону так и не сумел продать купюру с автографом Михаила Горбачева за 2 млн рублей, но не отчаялся

Он уверен: на «денежную» роспись первого и единственного Президента СССР еще найдется свой покупатель
Александр СТЕПАНОВОльга ГОПАЛО
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Михаил Сергеевич оставил на купюре свою роспись. Фото: архив героя публикации.Михаил Сергеевич оставил на купюре свою роспись. Фото: архив героя публикации.
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Жителю Ростова-на-Дону по имени Игорь, который некоторое время назад выставил на сайте бесплатных Интернет-объявлений на продажу купюру в 10 000 рублей с автографом первого и единственного Президента СССР Михаила Горбачева, пока так и не удалось найти на нее покупателя, готового приобрести раритет за 2 млн рублей.

- Это было в 1996-м, - рассказывал ранее «КП» - Ростов-на-Дону» сам Игорь. - Я работал в «Интуристе», а чета Горбачевых, сам Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна, приехали в Ростов по своим делам. И я взял у них автограф — на том, что первое попалось под руку, на 10-тысячной купюре. Причем, расписались оба супруга — он лицевой стороны, она на обратной.

Пока, впрочем, несмотря на то, что объявление активно смотрят, реальных предложений о покупке пока не было, но Игорь не отчаивается — в уверенности, что ценитель «денежной» росписи советского политика еще найдется.

Тем более, что совсем недавно более «свежий» автограф Михаила Горбачева, оставленный им на пустом листе ватмана в 2009-м, продали аж за 12 млн рублей — правда, владельцу «полотна» пришлось включить фантазию, чтобы исполнить задуманное, но тем не менее, это удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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